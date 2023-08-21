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НовостиПроисшествия21 августа 2023 7:38

Водоемы Каменска-Уральского захватили малярийные комары

Малярийные комары замечены на водоемах Каменска-Уральского
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Опасных комаров заметили на уральских водоемах

Опасных комаров заметили на уральских водоемах

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Каменске-Уральском на водоемах заметили малярийных комаров. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на специалистов регионального филиала Центра гигиены и эпидемиологии.

Малярийные комары обнаружены на водоемах города, а также Каменского, Сухоложского и Богдановичского районов. Здесь повышен риск заражения трехдневной малярией.

Специалисты отмечают, что здесь сложились благоприятные условия для распространения малярии.

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