Водоемы Каменска-Уральского захватили малярийные комары

Опасных комаров заметили на уральских водоемах
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Каменске-Уральском на водоемах заметили малярийных комаров. Об этом пишет портал KU66.RU со ссылкой на специалистов регионального филиала Центра гигиены и эпидемиологии.
Малярийные комары обнаружены на водоемах города, а также Каменского, Сухоложского и Богдановичского районов. Здесь повышен риск заражения трехдневной малярией.
Специалисты отмечают, что здесь сложились благоприятные условия для распространения малярии.
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