Трассу Р-242 перекроют утром 22 августа

На 317 километре дороги Пермь – Екатеринбург введут ограничение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области утром 22 августа перекроют движение по трассе федерального значения Р-242. На 317 километре дороги Пермь – Екатеринбург будут проводить капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
- В период с 05:00 до 05:15 во вторник 22 августа планируется остановка транспортного потока в связи с переустройством ЛЭП «МРСК Урала». На месте работ будут дежурить регулировщики, - отменили в «Уралуправтодор».
Объехать закрытый участок можно будет через Ревду и Первоуральск. Автолюбителей просят заранее продумывать свой путь.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге закроют проезд по улице 2-й Новосибирской. Это связано со строительством трамвайной линии в Солнечный микрорайон. Проезд будет закрыт с 22:00 25 августа до 06:00 28 августа.
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