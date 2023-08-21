В Алапаевске пропал 81-летний мужчина

Анатолий Киселев ушел из дома 20 августа и пропал Фото: МО МВД России «Алапаевский»

В Алапаевске пропал 81-летний Анатолий Киселев. Он ушел из дома 20 августа и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

- Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшего мужчины: осуществляется подворно-поквартирный обход, проверяются авто- и ж/д вокзалы, больницы, - рассказали в МО МВД России «Алапаевский».

Анатолий Киселев ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы у мужчины седые, стрижка короткая, брови дугообразные, глаза светлые, губы тонкие.

Пенсионер был одет в футболку темного цвета, трико цвета хаки и черные ботинки. При себе имел трость металлическую черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите в МО МВД России «Алапаевский» по телефону дежурной части: 8(34346) 3-42-25 или по линии «02».

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