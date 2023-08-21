На Урале ребенок, попавший в аварию перед Новым годом, получит компенсацию вреда

Вина за аварию возлагается на АО «Свердловскавтодор»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Урале ребенок, попавший в аварию перед Новым годом, получит моральную компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 31 декабря 2022 года на дороге Пермь – Екатеринбург. 10-летний мальчик находился в машине, которая опрокинулась из-за рыхлого снега. Ребенок получил тяжкий вред здоровью. Оказалось, что участок трассы содержался с нарушениями. Таким образом, вина за аварию возлагается на АО «Свердловскавтодор», обслуживающее дорогу.
- В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения в полном объеме исковых требований о взыскании морального вреда, - отметили в ведомстве.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Свердловскавтодор» в пользу родителей мальчика компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.
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