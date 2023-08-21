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НовостиНедвижимость21 августа 2023 7:10

В Екатеринбурге обновляют две школы

В уральской столице обновляют учебные заведения
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Екатеринбурге возводят новые школы

В Екатеринбурге возводят новые школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца 2023 года для учеников откроют двери три новые школы. Еще два учебных учреждения получат в течении года новые здания. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

Речь идет о гимназии №40, старое здание которой закрыли в 2019 году. Учебное заведение возвели в 40-х годах прошлого века, несколько лет назад его признали аварийным, здесь не использовали четвертый этаж.

Теперь на месте старого здания гимназии возвели одну из самых современных школ – здесь за парты 1 сентября сядут порядка тысячи учеников. Здесь есть предметные классы, три спортзала, актовый зал на 400 мест, коворкинг, медиазона.

Также идет строительство нового здания школы №41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Школу возводят по концессии. Учебное учреждение откроют в следующем году.