Иван Ергеледжи вину не признал Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Первоуральске будут судить экс-начальника по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в 2022 году Иван Ергеледжи узнал о проводимой в отношении частной организации проверке по факту незаконной рубки деревьев. Он подсказал своему знакомому, работающему в сфере рубки леса, предложить директору проверяемого предприятия передать через него 1,5 миллиона рублей сотрудникам, проводившим проверку, за прекращение проверки. При этом, как установлено в ходе расследования, выполнить обещанное он не планировал.

Иван Ергеледжи был задержан 9 апреля при передаче ему денег. Несмотря на то, что свою вину он так и не признал, сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело рассмотрит Первоуральский городской суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Иван Ергеледжи уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.

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