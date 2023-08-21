Растет объем торговли Франции и США со Свердловской областью

Объем торговли Среднего Урала с рядом стран подрос Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии 2023 года товарооборот Свердловской области с зарубежными партнерами вырос на 8%. При этом число стран-партнеров Среднего Урала сократилось со 140 до 135. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на и.о. руководителя Уральского таможенного управления Андрея Шишкина.

С начала года Свердловская область сократила объем торговли с Польшей, Италией, Германией, Чехией, Великобританией, Австрией, Грецией, Японией, Таиландом и Украиной.

Товарооборот за этот период увеличился с США, Францией, Турцией, Южной Кореей, Марокко, Узбекистаном, Казахстаном, Индонезией, Нидерландами и Западной Сахарой.

Больше трети всех товаров в Свердловскую область завозят из Китая. В структуре внешней торговли региона преобладает экспорт. Чаще всего уральские товары приобретают Китай, Франция, Белоруссия, Турция, США, Узбекистан, Индия, Южная Корея, Нидерланды и Казахстан.