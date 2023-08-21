Недостроенный ЖК на Уктусе выкупил казанский застройщик «Унистрой»

Готовый ЖК будет состоять из трех корпусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилой комплекс «Небосклоны» на Уктусе выкупил казанский застройщик «Унистой», который входит в группу компаний ГК G-Group. Объект начали строить еще в 2021 году. Об этом порталу 66RU сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

- Объект на Походной, 12, начинала строить компания «Инвестстрой» в 2021 году. Тогда застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно осилить проект. И тогда проект выкупил «Унистрой», - пояснил Рустам Галямов.

Прежний девелопер смог лишь возвести бетонную коробку. Темпы работы снизились в конце 2022 года. Готовый ЖК будет состоять из трех корпусов, которые представят 27 тысяч квадратных метров жилья. Также в комплексе разместят подземный паркинг и различные арендные помещения. Ввести объект планируют до 15 октября 2025 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru