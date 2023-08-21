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НовостиНедвижимость21 августа 2023 6:37

Недостроенный ЖК на Уктусе выкупил казанский застройщик «Унистрой»

Ввести объект планируют до 15 октября 2025 года
Дарья ЧИПУРИНА
Готовый ЖК будет состоять из трех корпусов

Готовый ЖК будет состоять из трех корпусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жилой комплекс «Небосклоны» на Уктусе выкупил казанский застройщик «Унистой», который входит в группу компаний ГК G-Group. Объект начали строить еще в 2021 году. Об этом порталу 66RU сообщил вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов.

- Объект на Походной, 12, начинала строить компания «Инвестстрой» в 2021 году. Тогда застройщик понял, что самостоятельно ему будет сложно осилить проект. И тогда проект выкупил «Унистрой», - пояснил Рустам Галямов.

Прежний девелопер смог лишь возвести бетонную коробку. Темпы работы снизились в конце 2022 года. Готовый ЖК будет состоять из трех корпусов, которые представят 27 тысяч квадратных метров жилья. Также в комплексе разместят подземный паркинг и различные арендные помещения. Ввести объект планируют до 15 октября 2025 года.

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