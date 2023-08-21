На Ямале действуют четыре очага природных пожаров

Пожарные ЯНАО регулярно выезжают на тушение лесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 20 августа действуют четыре природных пожара на общей площади в 257 гектаров. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

За сутки на территории округа спасатели локализовали два пожара на территории 68 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона в ЯНАО зафиксировало 318 очагов природных пожаров, леса горели на площади 14 тысяч гектаров.

При обнаружении пожаров в лесу информацию нужно передать диспетчерам службы лесного хозяйства по телефонам 8 34922 5-28-27 или на прямую линию лесной охраны 8 800 100 94 00.

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