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НовостиОбщество21 августа 2023 6:09

Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычный летающий объект

Зонд является частью системы безопасности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Горожане обратили внимание на необычный летающий объект

Горожане обратили внимание на необычный летающий объект

Фото: Лев ИСТОМИН

В праздничные выходные, когда Екатеринбург отмечал 300-летие, горожане обратили внимание на необычный летающий объект в небе над уральской столицей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Объект, похожий на дирижабль, находится в небе над Екатеринбургом и в начале новой рабочей недели. Это обстоятельство удивило многих горожан.

Силовики пояснили, что летающий объект – это зонд, который используется для видеонаблюдения и является частью системы безопасности.

Отметим, что небо Екатеринбурга закрыто для полетов беспилотников, а также легких и сверхлегких самолетов до 31 августа. Такое решение принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым из-за проведения в городе Международного фестиваля университетского спорта.