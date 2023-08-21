Жители Екатеринбурга обратили внимание на необычный летающий объект

Горожане обратили внимание на необычный летающий объект Фото: Лев ИСТОМИН

В праздничные выходные, когда Екатеринбург отмечал 300-летие, горожане обратили внимание на необычный летающий объект в небе над уральской столицей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Объект, похожий на дирижабль, находится в небе над Екатеринбургом и в начале новой рабочей недели. Это обстоятельство удивило многих горожан.

Силовики пояснили, что летающий объект – это зонд, который используется для видеонаблюдения и является частью системы безопасности.

Отметим, что небо Екатеринбурга закрыто для полетов беспилотников, а также легких и сверхлегких самолетов до 31 августа. Такое решение принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым из-за проведения в городе Международного фестиваля университетского спорта.