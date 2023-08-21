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НовостиОбщество21 августа 2023 6:05

В Свердловской области на 2 млрд увеличили финансирование сферы ЖКХ

Дополнительные средства выделили по поручению Евгения Куйвашева
Дарья ЧИПУРИНА
Дополнительные средства выделили по поручению главы региона Евгения Куйвашева

Дополнительные средства выделили по поручению главы региона Евгения Куйвашева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области увеличило финансирование госпрограммы по развитию сферы ЖКХ на два миллиарда рублей. Дополнительные средства выделили по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

Деньги будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры и обновление объектов ЖКХ. Часть этих средств, 600 миллионов, используют уже в 2023 году.

- Средства направят на реконструкцию очистных сооружений канализации «Водоканала» в Березовским, завершение строительства блочно-модульной газовой котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Также планируется построить второй подающий водовод от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище и реконструировать очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в Ревде. Помимо этого, деньги пойдут на оказание поддержки малому и среднему бизнесу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Все работы проведут до 2025 года.

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