В Свердловской области на 2 млрд увеличили финансирование сферы ЖКХ

Дополнительные средства выделили по поручению главы региона Евгения Куйвашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области увеличило финансирование госпрограммы по развитию сферы ЖКХ на два миллиарда рублей. Дополнительные средства выделили по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

Деньги будут направлены на развитие коммунальной инфраструктуры и обновление объектов ЖКХ. Часть этих средств, 600 миллионов, используют уже в 2023 году.

- Средства направят на реконструкцию очистных сооружений канализации «Водоканала» в Березовским, завершение строительства блочно-модульной газовой котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Также планируется построить второй подающий водовод от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище и реконструировать очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации в Ревде. Помимо этого, деньги пойдут на оказание поддержки малому и среднему бизнесу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Все работы проведут до 2025 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru