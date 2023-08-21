Синоптики обещают похолодание и дожди
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловскую область покидает жаркая погода. Как рассказал в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» эксперт в области метеорологии Алексей Пулин, на предстоящей неделе погоду будет определять обширный заполняющийся циклон с центром в районе Республики Коми.
- В ближайшие дни циклон станет высотным, а это означает, что воздушная масса в нем продолжит выхолаживаться. Правда, какое-то время этому будет препятствовать поступление в систему циклона теплого воздуха из Центральной Сибири, - написал метеоролог. - Но тем не менее температура Т850 (высота примерно 1500 метров) вблизи центра циклона продолжит оставаться отрицательной, что означает присутствие арктической воздушной массы.
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 21-22 августа температура воздуха будет близка к норме: ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса. Небольшие дожди вероятны в основном на севере Свердловской области. В середине недели, 23 августа, ожидается облачная погода с дождями, кое-где сильными, с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на севере Свердловской области +6 градусов, днем +15…+20 градусов.
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