Как испарилась: под Екатеринбургом четвертые сутки ищут пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи

На момент исчезновения пенсионерка была одета в черный плащ и серую футболку. Фото: «ЛизаАлерт»

Под Екатеринбургом четвертые сутки идут поиски 83-летней пенсионерки. Лидия Гаврилова таинственно исчезла 17 августа. Женщина вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее не видели горожане, и камеры видеонаблюдения не зафиксировали пенсионерку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Мы давно не сталкивались с такой ситуацией. В современном городе люди рано или поздно попадают на камеры наблюдения, их замечают случайные прохожие, но в случае с Лидией Константиновной за четыре дня мы не получили ни одного достоверного свидетельства. Она действительно как испарилась, - пояснили волонтеры.

Напоминаем, что женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, у нее короткие седые волосы, глаза голубого цвета. На момент исчезновения она была одета в черный плащ и серую футболку. На ногах у пенсионерки были обуты коричневые утепленные галоши. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками Лидии Гавриловой продолжают заниматься волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Ларисе по номеру 89045472743. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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