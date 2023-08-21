Самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс отправится в Москву после того, как самолет дозаправят
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет «Аэрофлота», летевший из Екатеринбурга в Москву, вместо Шереметьево приземлился в Казани.
По данным «РИА Новости», в момент, когда самолет должен был пойти на снижение, он развернулся.
- Все аэропорты Москвы закрыты, - объявил пилот.
После приземления пассажирам также сообщили, что самолет отправится в аэропорт Шереметьево после того, как его дозаправят.
Напомним, по данным Минобороны России, аэропорты Москвы закрыты из-за атаки беспилотников.
- 21 августа около 06:50 по Москве дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.