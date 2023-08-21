Самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани

Рейс отправится в Москву после того, как самолет дозаправят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Аэрофлота», летевший из Екатеринбурга в Москву, вместо Шереметьево приземлился в Казани.

По данным «РИА Новости», в момент, когда самолет должен был пойти на снижение, он развернулся.

- Все аэропорты Москвы закрыты, - объявил пилот.

После приземления пассажирам также сообщили, что самолет отправится в аэропорт Шереметьево после того, как его дозаправят.

Напомним, по данным Минобороны России, аэропорты Москвы закрыты из-за атаки беспилотников.

- 21 августа около 06:50 по Москве дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе.

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.