Предприимчивые горожане выставили на продажу бетон от плиты с Капсулы времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продают артефакты с Капсулы времени. Объявления появились на «Авито». В одном из них камни продают за 150 тысяч рублей.

- Продам камушки с Капсулы времени на 300-летие Екатеринбурга, ценная вещь, так как никак ее не найти! Всех с праздником, 300-летием города, - пишет продавец, у которого артефакты выставлены за 150 тысяч.

В еще одном объявлении артефакты продают за 300 тысяч рублей. В нем продавец пишет, что продает бетон от плиты с Капсулы времени.

Напомним, в Екатеринбурге Капсулу времени в ночь с 19 на 20 августа убрали из Исторического сквера. Ее поместили в Музей истории. Сейчас она находится под круглосуточной охраной. Ее поместили в специальную комнату, которая закрыта и опечатана.

- Начаты процедуры выравнивания температурно-влажностного режима, - пояснили в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

Вскоре решится дальнейшая судьба капсулы. Пока точная дата ее вскрытия неизвестна. Однако ее объявят в социальных сетях и на сайте музея. С места события будет вестись прямая трансляция, чтобы все желающие смогли запечатлеть этот момент.

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