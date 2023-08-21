В аэропорту Кольцово прозвучала пожарная сигнализация

Аэропорт работает в штатном режиме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В аэропорту Кольцово вечером 20 августа прозвучала пожарная сигнализация. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе авиагавани.
- Проводилась плановая проверка звукового оповещения системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме, - рассказали в Кольцово.
Также в аэропорту отметили, что эвакуация людей не проводилась.
Напомним, 4 августа в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега». В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что внутри здания сработала пожарная сигнализация. На место выехали пять спасателей и одна пожарная машина.
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