В аэропорту Кольцово прозвучала пожарная сигнализация

Аэропорт работает в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово вечером 20 августа прозвучала пожарная сигнализация. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе авиагавани.

- Проводилась плановая проверка звукового оповещения системы противопожарной безопасности. Аэропорт работает в штатном режиме, - рассказали в Кольцово.

Также в аэропорту отметили, что эвакуация людей не проводилась.

Напомним, 4 августа в Екатеринбурге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега». В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что внутри здания сработала пожарная сигнализация. На место выехали пять спасателей и одна пожарная машина.

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