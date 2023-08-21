Путин назвал уникальным фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

Президент отметил, что организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге и назвал его уникальным. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

- Ваш фестиваль - новое, уникальное явление в международном спортивном календаре, - обращается президент к участникам. - Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.

Владимир Путин также отметил, что то, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург, символично. А также добавил, что организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся.

-Убежден, то, что создано сегодня, будет еще долгие годы служить людям, - отметил Владимир Путин.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 20 августа официально открылся Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб события трудно переоценить: в столицу Урала съехались спортсмены из 36 стран, 281 вуза и 160 городов. От каждого университета на сцену с флагами вышли их представители.

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