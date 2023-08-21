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НовостиОбщество21 августа 2023 2:32

Путин назвал уникальным фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге

Президент поприветствовал участников фестиваля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Президент отметил, что организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся

Президент отметил, что организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного фестиваля университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге и назвал его уникальным. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

- Ваш фестиваль - новое, уникальное явление в международном спортивном календаре, - обращается президент к участникам. - Он собрал университетские команды из разных регионов мира, чтобы участники смогли достойно отстоять спортивную честь своих стран, вместе ощутить неповторимую атмосферу студенчества, спорта, дружбы и взаимопонимания.

Владимир Путин также отметил, что то, что местом проведения фестиваля стал Екатеринбург, символично. А также добавил, что организаторы многое сделали для того, чтобы нынешний праздник состоялся.

-Убежден, то, что создано сегодня, будет еще долгие годы служить людям, - отметил Владимир Путин.

Напомним, в Екатеринбурге вечером 20 августа официально открылся Международный фестиваль университетского спорта. Масштаб события трудно переоценить: в столицу Урала съехались спортсмены из 36 стран, 281 вуза и 160 городов. От каждого университета на сцену с флагами вышли их представители.

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