На Чусовском тракте ищут 79-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу

На момент исчезновения Светлана Кузнецова была одета в бежевую куртку и серые штаны. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской области ищут 79-летнюю пенсионерку. О местонахождении Светланы Кузнецовой (Козыревой) неизвестно с 20 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сообщается, что женщина пропала на 12-ом километре Чусовского тракта. Она заблудилась в лесу. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. На момент исчезновения Светлана Кузнецова была одета в бежевую куртку и серые штаны. На ногах у женщины были обуты черные туфли.

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы каштановые, - делятся волонтеры.

Сейчас поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться женщина, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Поисковики организовали отряды, который будут осматривать лес. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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