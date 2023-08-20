Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге станет ежегодным

Олег Матыцин обсудил вопрос дальнейшей организации фестиваля с Евгением Куйвашевым и Владимиром Якушевым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный фестиваль университетского спорта планируют проводить ежегодно. О такой возможности в ходе пресс-конференции заявил министр спорта России Олег Матыцин, передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Мы уже подводя итоги вторых игр стран СНГ, приняли решение рассмотреть возможность проведения фестиваля университетов стран СНГ. Сегодня мы вместе с Евгением Куйвашевым, с Владимиром Якушевым подумали о том, что если результат будет положительным, то можно сделать фестиваль традиционным среди университетских команд, - пояснил Олег Матыцин.

Министр спорта России отметил, что наблюдается большой интерес у университетов к участью в подобных мероприятиях. Все больше стран желают участвовать в спортивных фестивалях. Ведь именно они дают больше возможностей. Например, от Китайской Народной Республики представлены пять университетов.

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