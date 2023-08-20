Капсулу времени в Екатеринбурге поместили под круглосуточную охрану

Капсулу, заложенную 50 лет назад, поместили под охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Капсулу времени в ночь с 19 на 20 августа убрали из Исторического сквера. Ее поместили в Музей истории. Об этом сообщили в пресс-службе музей.

Капсула находится под круглосуточной охраной. Ее поместили в специальную комнату. Она закрыта и опечатана.

- Начата процедуры выравнивания температурно-влажностного режима, - пояснили в пресс-службе Музея истории Екатеринбурга.

Вскоре решится дальнейшая судьбы капсулы. Пока точная дата ее вскрытия неизвестна. Однако ее объявят в социальных сетях и на сайте музея. С места события будет вестись прямая трансляция, чтобы все желающие смогли запечатлеть этот момент.

Напомним, что Капсулу времени, заложенную в 1973 году, достали 18 августа 2023 года. Тысячи екатеринбуржцев пришли на Плотинку, чтобы увидеть это.

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