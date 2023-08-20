В Екатеринбург прилетел вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер оценит готовность к фестивалю Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Екатеринбург прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Политики посетит торжественную церемонию открытия Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

- Вице-премьер оценит готовность к фестивалю: осмотрит спортивные объекты, инфраструктуру проживания и пообщается со спортсменами, - отмечается в правительстве страны.

Всего в фестивале примут участие больше двух тысяч спортсменов. Наблюдать за состязаниями будут около 140 тысяч зрителей из России и других стран. Свое участие в мероприятии подтвердили 281 университет и 36 стран мира.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 августа в 10:00. Помимо Дмитрия Чернышенко мероприятие посетят министр спорта России Олег Матыцин, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Первые состязание уже начались 19 августа. Прошли матчи по футзалу среди женщин и мужские предварительные бои турнира по боксу.

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