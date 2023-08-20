В Екатеринбург прилетел вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер оценит готовность к фестивалю
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
В Екатеринбург прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Политики посетит торжественную церемонию открытия Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
- Вице-премьер оценит готовность к фестивалю: осмотрит спортивные объекты, инфраструктуру проживания и пообщается со спортсменами, - отмечается в правительстве страны.
Всего в фестивале примут участие больше двух тысяч спортсменов. Наблюдать за состязаниями будут около 140 тысяч зрителей из России и других стран. Свое участие в мероприятии подтвердили 281 университет и 36 стран мира.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 августа в 10:00. Помимо Дмитрия Чернышенко мероприятие посетят министр спорта России Олег Матыцин, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Первые состязание уже начались 19 августа. Прошли матчи по футзалу среди женщин и мужские предварительные бои турнира по боксу.
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