В Анталье задержали рейс до Екатеринбурга на 4,5 часа

Причиной задержки стало подозрение на техническую неисправность судна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Анталье произошла задержка самолета до Екатеринбурга. Судно из Турции должно было прибыть на Урал 20 августа в 04:20, однако посадка произошла только в 9:00. Информацию о задержке «КП-Екатеринбург» подтвердила авиакомпании Red Wings, отвечающая за перелет.

Задержка рейса составила 4,5 часа. Причиной тому стало подозрение на техническую неисправность судна.

- Пассажиры были доставлены с самолета в аэропорт. Представитель авиакомпании находился в аэропорту, всем пассажирам были оказаны услуги согласно ФАП-82, - отметили в пресс-службе Red Wings.

В Анталью оперативно направили резервный самолет. Именно он и вернут екатеринбуржцев домой. Авиакомпанию приносит свои извинения свердловчанам и благодарит за понимание и терпение.

Ранее туристы из Екатеринбурга ждали самолет в Антальи больше двух суток. Борт должен был вылететь 12 августа в 21:30, однако 400 пассажиров были вынуждены ждать десятки часов своего возвращения домой.

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