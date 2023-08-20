Бастрыкин заинтересовался ЧП, в котором пострадала пожилая екатеринбурженка

Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России взял на контроль ЧП, в котором автобус покалечил пенсионерку из Екатеринбурга. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки инцидента. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - пояснили в Следственном комитете.

Напомним, что происшествие произошло 18 августа рядом с домом на Черкасской, 3. 63-летнюю пассажирку автобуса зажало дверьми, однако водитель транспорта вместо того, чтобы помочь женщине, продолжил движение. Из-за чего пенсионерка сильно пострадала, ее протащило несколько метров по земле. Пострадавшую госпитализировали.

По данному факту уже начались проверки. Следственный комитет по Свердловской области рассматривает инцидент на наличие признаков преступления.

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