После Дня города коммунальщики Екатеринбурга убрали 135 тонн мусора

Для подбора мусора и отчистки урн было задействовано 115 дорожных рабочих. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге после Дня города остались тонны мусора. Для того, чтобы его убрать днем и ночью работать коммунальщики. Им удалось вывезти больше 135 тонн отходов. Об этом сообщили в администрации города.

- Для уборки города минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники. В основном это вакуумная дорожная, тротуарная и поливомоечная техника, - отметили в мэрии Екатеринбурга.

Для подбора мусора и отчистки урн было задействовано 115 дорожных рабочих. Они трудились целые сутки. Только за день было собрано больше 60 тонн отходов, ночью же улицы города удалось отчистить от 75 тонн мусора.

- К сожалению, не все торговые точки озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам, - добавили в администрации.

Однако, несмотря на это коммунальные службы продолжают отчищать улицы Екатеринбурга.

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