В поселке Шувакиш третьи сутки ищут 83-летнюю пенсионерку

Поисками Лидии Гавриловой занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Шувакиш под Екатеринбургом третьи сутки идут поиски 83-летней пенсионерки. О местонахождении Лидии Гавриловой неизвестно с 17 августа. Женщина вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, волосы седые, носит короткую стрижку, - отметили волонтеры.

В день исчезновения пенсионерка была одета в черный плащ и серую футболку. На ногах у нее были обуты коричневые утепленные галоши. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками Лидии Гавриловой занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Ларисе по номеру 89045472743. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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