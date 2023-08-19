В ЦПКиО в Екатеринбурге выстроились огромные очереди

Тысячи горожан пришли послушать рок-музыку Фото: Иван Вдовин

В День города 19 августа в Парке Маяковского в Екатеринбурге выросли огромные очереди возле входов, а также рядом с туалетными кабинками. Об этом с места событий передает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Часть посетителей, которые пришли на концерт звезд свердловского рок-клуба, а также просто погулять, долго толпятся возле входа в ЦПКиО, так как сразу же пройти не получается ни с главного входа, ни через вход через мост со стороны улицы Щорса.

Парк заполнен людьми полностью Фото: Иван Вдовин

- Со стороны Щорса огромный поток людей идет без перерыва, мост узкий, калитка в парк тоже, поэтому большой заторы постоянно, - рассказывают очевидцы.

Постепенно скопилась очередь и возле туалетных кабинок, которые поставили в праздничные дни.

К туалетам скопились огромные очереди Фото: Иван Вдовин

Отметим, что 19 августа на сцене Парка Маяковского выступили легенды свердловского рок-клуба Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин и Настя Полева.

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