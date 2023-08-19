В Екатеринбурге баянист «зажег» на проезжей части проспекта Ленина

Уличный музыкант выбрал правильную локацию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В День города в Екатеринбурге 19 августа 2023 года с утра и до позднего вечера традиционно перекрыли проспект Ленина. По главной улице города гуляют десятки тысяч человек, ведь именно в центре мегаполиса проходят главные праздничные мероприятия – «Городская свадьба», выставка ретро-автомобилей, концерты и спортивные состязания.
Центр Екатеринбурга отдали пешеходам для гуляний
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вместе с пешеходами на проезжую часть переместились уличные музыканты, которые в теплое время года выступают на набережной Городского пруда.
Горожане гуляют и играют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Так, например, молодой баянист «зажигал» на проезжей части проспекта Ленина, и успешно зарабатывал деньги.
Утром прошел дождь, потом погода нормализовалась
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отметим, что с 19 часов в Историческом сквере начнутся концерты профессиональных звезд сцены, а в ЦПКиО уже начались выступления звезд свердловского рок-клуба.
Кульминацией праздника станет салют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полная программа на День города 2023 в Екатеринбурге.