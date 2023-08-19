В Екатеринбурге баянист «зажег» на проезжей части проспекта Ленина

Уличный музыкант выбрал правильную локацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города в Екатеринбурге 19 августа 2023 года с утра и до позднего вечера традиционно перекрыли проспект Ленина. По главной улице города гуляют десятки тысяч человек, ведь именно в центре мегаполиса проходят главные праздничные мероприятия – «Городская свадьба», выставка ретро-автомобилей, концерты и спортивные состязания.

Центр Екатеринбурга отдали пешеходам для гуляний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с пешеходами на проезжую часть переместились уличные музыканты, которые в теплое время года выступают на набережной Городского пруда.

Горожане гуляют и играют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, например, молодой баянист «зажигал» на проезжей части проспекта Ленина, и успешно зарабатывал деньги.

Утром прошел дождь, потом погода нормализовалась Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что с 19 часов в Историческом сквере начнутся концерты профессиональных звезд сцены, а в ЦПКиО уже начались выступления звезд свердловского рок-клуба.

Кульминацией праздника станет салют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полная программа на День города 2023 в Екатеринбурге.