В Екатеринбурге в День города салют покажут позднее, чем планировали

Праздничный салют в День города в Екатеринбурге начнется в 23:15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города праздничный салют перенесла на полчаса из-за праздничной программы, которая завершится позднее, чем планировалось ранее. Об этом сообщили в мэрии города.

- Праздник сегодня будет длиться даже дольше, чем мы планировали! Кульминация праздника - световое шоу и праздничный фейерверк стартует в 23:15! Не пропустите, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что главный праздничный фейерверк покажут в акватории Городского пруда. Также салюты запустят в парке Академического района и на площадке у ТЦ «ВеерМолл» на Уралмаше.

Полная программа праздничных мероприятий на День города в Екатеринбурге – здесь.