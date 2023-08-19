В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТЦ «Мегаполис»

Посетителей торгового центра на Автовокзале эвакуировали в День города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 19 августа, в Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «Мегаполис», расположенного рядом с Южным автовокзалом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

- После того, как сработала пожарная сигнализация, всем сказали оперативно покинуть здание торгового центра. Паники не было, потому что ни запаха дыма, ни самого дыма никто не почувствовал, - рассказывает «КП-Екатеринбург» очевидец.

Всего из здания ТЦ «Мегаполис» эвакуировали 500 человек.

Информацию об эвакуации подтвердили в МЧС по Свердловской области. Прибывшие на место спасатели признаков горения не обнаружили, однако провели разведку всего здания.