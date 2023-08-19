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НовостиОбщество19 августа 2023 11:08

Уральские космонавты поздравили с орбиты жителей Екатеринбурга

19 августа Екатеринбург отмечает 300-летний юбилей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Команда космонавтов передала привет жителям Екатеринбурга с МКС. Фото: Роскосмос

Команда космонавтов передала привет жителям Екатеринбурга с МКС. Фото: Роскосмос

Команда российских космонавтов поздравила жителей Екатеринбурга с 300-летним юбилеем города. На связь с Международной космической станции вышли командир космического корабля из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петерлин и уралец Андрей Федяев.

- Мы, космонавты Роскосмоса, приветствуем вас и от всей души поздравляем со столь знаменательным событием! Хоть мы и находимся в сотнях километров от дома, но искренне рады быть причастными к празднованию большого юбилея! – поздравил уральцев по видеосвязи Сергей Прокопьев.

Дмитрий Петелин и Андрей Федяев отметили значительную роль Екатеринбурга и его жителей в судьбе родной страны. Экипаж корабля пожелал горожанам космического здоровья, счастья и благополучия.

- С днем рождения! С 300-летием! – завершили поздравление российские космонавты.