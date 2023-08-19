В Екатеринбурге отпраздновали «Городскую свадьбу» и разыграли квартиру

Молодожены получили сертификат на новую квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в день 300-летия города, которое шумно отмечается 19 августа, в Историческом сквере традиционного отпраздновали «Городскую свадьбу», на которой среди молодоженов разыграли новую квартиру.

В конкурсе принимали участие молодожены, прописанных в Екатеринбурге, и не имеющих за плечами опыта семейной жизни. Победителей на этот раз выбирали из 27 пар.

Еще одна молодая семья получила миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победителями на празднике «Городская свадьба 2023» в Екатеринбурге на этот раз стали Дмитрий и Яна Яковенко, получивший новую квартиру. Вторая пара получила приз в один миллион рублей.

19 августа в центре Екатеринбурга проходят массовые гуляния и праздничные мероприятия. Полная программа Дня города 2023 в Екатеринбурге – здесь.