Екатеринбург и Чэнду стали городами-побратимами

Соглашение о побратимских отношениях подписано 19 августа 2023 года. Фото6 пресс-служба Администрации Екатеринбурга

Екатеринбург и китайский Чэнду 19 августа 2023 года стали городами-побратимами. Соглашение об этом подписал в день 300-летия уральской столицы глава города Алексей Орлов.

- Начиная с 2018 года город Чэнду – наш город-партнер, город-друг, и теперь – город-брат, с которым приятно и интересно работать, - рассказывает Алексей Орлов.

По словам градоначальника, города вот уже пять лет обмениваются идеями и обсуждают совместные проекты.

- Теперь мы переходим на очень важный этап сотрудничества, устанавливая побратимские отношения, - заключил глава Екатеринбурга.

Заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая в городе Чэнду Ву Кай Как отметим, что новый уровень отношения поможет укрепить связи двух городов в разных сферах.

- Пусть российско-китайская дружба будет вечной, - говорит представитель города Чэнду.

Отметим, что сегодня население китайского города Чэнду составляет 16,5 миллиона человек. Это важный торговый и промышленный центр, где производят автомобили.