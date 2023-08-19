В День города в Екатеринбурге взлетели цены на такси

Услуги таксистов в День города подросли в цене Фото: Мария ЛЕНЦ

В День города, который Екатеринбург отмечает 19 августа, горожане в социальных сетях жалуются на рост цен на услуги такси.

Так, за 15-минутную поездку придется отдать от 300 рублей, а доехать с Уралмаша в Центр стоит и вовсе от 500 рублей. С отдаленных районов в центральную часть Екатеринбурга в субботу можно добраться от 600 рублей.

При этом в центре города в День города ограничен проезд, перекрыт проспект Ленина на участке от Московского до Карла Либкнехта, а также рядом прилегающих улиц на этом отрезке. Поэтому маршрут передвижения лучше планировать заранее.

Отметим, что 19 августа в центре уральской столицы с утра и до позднего вечера проходят праздничные мероприятия, кульминацией которых станет праздничный фейерверк.