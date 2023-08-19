В Екатеринбурге открыли деревню фестиваля университетского спорта

Вот такие награды будут вручать призерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 августа торжественно открыли спортивную деревню Международного фестиваля университетского спорта.

На открыт деревни присутствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Также на открытии присутствовали студенты-спортсмены из делегаций разных стран и регионов России. Многих участников уже расселили в деревне.

Мэру деревни, российскому автогонщику Сергею Корякину на открытии вручили символический ключ. Теперь именно Корякин отвечает за порядок в международном студенческом городке.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Он стал альтернативой отмененной международной студенческой Универсиаде.

В состязаниях примут участие 37 стран, включая Россию.

- Из этих стран это ведущие университеты нашего бывшего СССР: Казахстан, Узбекистан, Беларусь, а также Китайская Народная Республика, например, Пекинский университет спорта, - заявил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. - На соревнованиях будут представлены практически все континенты. Среди других стран-участниц будут Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Иран, Кыргызстан, Мексика, Сербия.

Также в Екатеринбург летят спортсмены из Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Индонезии, Кубы, Нигерии, Пакистана, Танзании, Уганды, Шри-Ланки и Эквадора.