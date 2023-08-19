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НовостиОбщество19 августа 2023 6:19

В Екатеринбурге завершены поиски 89-летнего дедушки

Пенсионера искали с 17 августа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Кузьму Шепелева искали с 17 августа. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Кузьму Шепелева искали с 17 августа. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге завершены поиски 89-летнего Кузьмы Шепелева, который вышел на прогулку и пропал 17 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Пенсионер вышел на ежедневную прогулку, после чего пропал. Ранее, как говорят родные, проблем с памятью у него не было.

Кузьма Шепелев периодически звонил по телефону и говорил, что находятся у дороги с большим трафиком, но определить свое местонахождение он не мог.

К поискам подключились полицейские и волонтеры поискового отряда. Искали по всему Екатеринбургу. 19 августа дедушка нашелся.