В Екатеринбурге автобус протащил пассажирку по дороге

Инцидент произошел 18 августа на ВИЗе. Фото: пресс-группа ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером, 18 августа, на остановке Репина по улице Серафимы Дерябиной 32-летний водитель рейсового автобуса №012 травмировал 63-летнюю пассажирку, которая ехала с ребенком.

- Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Когда женщина с внуком выходила из салона автобуса, мальчика защемило дверью, после чего водитель продолжил движение. По словам мужчины, он не заметил выходящих пассажиров, поэтому поехал дальше.

- В 23 часа 11 мин водитель автобуса ПАЗ-4234-04 , двигаясь по Серафимы Дерябиной со стороны Репина в сторону Начдива Васильева, при движение с остановки «Репина» допустил падение женщины в салоне транспортного средства с последующим зажатием дверьми автобуса. Предварительно, несовершеннолетний, находившийся с женщиной в автобусе, в результате происшествия не пострадал, - рассказывают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство организовано проверку по факту ЧП.