В Екатеринбурге пропал 89-летний дедушка

Кузьма Шепелев потерялся 17 августа. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Третий день в Екатеринбурге ищут 89-летнего Кузьму Николаевича Шепелева, который ушел из дома на прогулку и потерялся. К поискам подключился отряд «ЛизаАлерт».

По словам родственников дедушки, у него не было проблем с памятью, он часто и подолгу гулял, но всегда возвращался.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

- Сейчас дедушка периодически звонит, но где находится, описать не может, говорит только, что сидит где-то возле дороги с большим потоком машин (может быть любая трасса) сам на телефонные звонки не отвечает, - рассказывают в поисковом отряде.

Кузьма Шепелев может находиться в любом районе Екатеринбурга, или в его окрестностях. Он одет в серый пиджак. Волонтеры отряда просят при встрече с пенсионером помочь ему вернуться домой. Для этого нужно позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700 54 52.