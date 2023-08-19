Представители партий проследят за ходом голосования в Свердловской области

Единый день голосования в Свердловской области проведут 10 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители политических партий вместе с членами Общественной палаты Свердловской области 10 сентября будут вместе следить за ходом голосования в Единый день голосования. В этом году в регионе впервые отдать свой голос можно будет дистанционно.

- Это очень сложная система, но очень надежная. Это одна из форм возможностей для избирателей принять участие в выборах, - рассказывает председатель свердловской Общественной палаты Александр Левин.

Для участия в дистанционном голосовании нужно подать заявку через портал Госуслуг. В Свердловской области 2500 избирательных участков, из которых 900 откроются 10 сентября.

На каждом избирательном участке в день голосования будут присутствовать два общественных наблюдателя, а также представители семи политических партий.

В этот день в Свердловской области пройдут довыборы в Законодательное собрание по Ирбитскому одномандатному округу, а также десять муниципальных кампаний, включая выборы в Городскую думу Екатеринбурга.