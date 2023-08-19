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НовостиДом. Семья19 августа 2023 4:36

Игроки ФК «Урал» ищут хозяев для бездомных животных

Игроки клуба побывали в гостях у приюта для питомцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Футболисты побывали в гостях у питомцев приюта в пятницу. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футболисты побывали в гостях у питомцев приюта в пятницу. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В пятницу, 18 августа, в преддверии Дня бездомных животных, игроки футбольного клуба «Урал» в Екатеринбурге навестили приют для питомцев на улице Посадской, который курирует фонд «ЗООзащита».

Игроки дружат с приютом уже не первый год. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Игроки дружат с приютом уже не первый год. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

- Мы дружим уже два года и не в первый раз организовываем подобные встречи, - рассказывают в ФК «Урал».

Футболисты помогают найти новых хозяев для кошек и собак. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футболисты помогают найти новых хозяев для кошек и собак. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В фонде живут 250 собак и 120 кошек, из которых каждый может себе выбрать питомца. В 2022 году футболисты клуба помогли найти хозяев для четырех кошек и одной собаки.