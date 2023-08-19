В Свердловскую область пришли похолодание и дожди

Праздничные выходные в Екатеринбурге будут дождливыми Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 19 августа, когда Екатеринбург отмечает 300-летие, в Свердловскую область пришло похолодание. Утром в уральской столице прошел дождь с грозой, воздух прогрелся до отметки +21 градус.

- В течение 19 августа атмосферный фронт, наступая с севера, пересечет Свердловскую область от северных границ до южных, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +25 градусов, - рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

20 августа в Свердловской области будет прохладно, без осадков, небольшие дожди возможны на севере региона. Днем будет от +17 до +22 градусов. Такая же погода ожидается и в первые дни новой недели.

Дожди и грозы с порывистым ветром в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются в середине недели. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.