Мэром Нижнего Тагила может стать директор автомойки Федор Трачук

Кандидатом в мэры Нижнего Тагила может стать директор автомойки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третьим кандидатом в мэры Нижнего Тагила может стать директор автомойки и коренной тагильчанин Федор Трачук. Мужчина собирает документы с 16 августа. После их сдачи мужчина планирует встретиться со всеми депутатами городской думы и узнать, какие есть проблемы в системе.

- Я ответственности не боюсь, готов служить жителям города честно, - написал в своих социальных сетях Федор Трачук.

Для участия в конкурсном отборе на должность мэра Нижнего Тагила кандидаты должны собрать целый пакет документов: медицинские справки, справку об отсутствии судимости, документы об образовании и предоставить другие данные.

Каждый гражданин старше 21 года может стать кандидатом в мэры города. Затем, каждого кандидата проверяют на соответствие требованиям и проводят собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru