Светомузыкальный фонтан в Екатеринбурге стал самым большим в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светомузыкальный фонтан, который открылся после реконструкции в Историческом сквере, стал самым большим в России. Об этом заявил заместитель председателя правления "Сбербанка" реконструкции Станислав Кузнецов разу после торжественного открытия вечером 18 августа.

- Могу сказать, что деньги, затраченные на фонтан, относительно небольшие. Это уникальное инженерное сооружение. Если бы мы строили его на земле, было бы чуть дороже. С этого уникального объекта никто не зарабатывает, он построен на радость горожанам, - заявил «КП-Екатеринбург» Станислав Кузнецов.

По его словам, фонтан, открывшийся в Екатеринбурге, самый масштабный из 25-ти по всей России.

Фонтан открыли под файер-шоу и выступление акробатов спустя почти год реконструкции.

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