Во всех «Пятёрочках» Свердловской области снова продают алкоголь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «Пятерочках» в Екатеринбурге запретили продавать алкоголь с 17 августа. Торговую сеть лишили лицензии. Однако 18 августа пресс-служба Х5 Group сообщила, что в компании уже решили эту проблему.
- На основании поданных компанией документов и пояснений информация была скорректирована и лицензия на продажу алкоголя восстановлена. Его продажа возобновилась во всех «Пятёрочках» Свердловской области, - сообщили в компании.
Напоминаем, продажи ограничило Министерство АПК региона в связи с тем, что ведомство обнаружило ошибки в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске.
Буквально в прошлом году подобная ситуация возникла и в сети магазинов «Лента». У них также приостановили действие лицензии на продажу выпивки. Там были выявлены грубые нарушения обязательных лицензионных требований.
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