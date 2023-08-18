На Урале вторые сутки ищут пенсионерку, ушедшую в лес

Поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Фото: «ЛизаАлерт»

В Свердловской области вторые сутки идут поиски 75-летней пенсионерки, ушедшей в лес. Зинаида Коренькова (Шленкина) пропала 16 августа в поселке Каменные Ключи под Верхней Пышмой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые с проседью, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения женщина была одета в светло-фиолетовую куртку, белую футболку и темно-синие штаны. На ногах у пенсионерки были обуты черные резиновые сапоги. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Сейчас поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Зинаида Коренькова, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Екатерине по номеру 89530530483. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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