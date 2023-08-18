В Каменске-Уральском вандалы разломали балюстраду на набережной

Балюстрады в июне сломали вандалы. Фото: предоставлено Администрацией Каменска-Уральского

Жители Каменска-Уральска обеспокоены состоянием набережной, которая строится с 2021 года и уже постепенно разваливается. Об этом сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» в социальной сети «ВКонтакте»

Строительство должно было проходить в три этапа. Два этапа уже завершено, сейчас идет третий этап.

- На набережной прямая дорога в километр, поэтому с ноября по март там невозможно ходить из-за гололеда, а весной грязно, – рассказал «КП-Екатеринбург» житель Каменска-Уральского Иван.

Еще не до конца благоустроенная набережная испорчена вандалами. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Также на набережной в ротонде сломана балюстрада, а вокруг нее друг от друга откалываются ограждения. Жители считают, что это из-за того, что внутри нет каркаса. Достаточно только облокотиться, и можно травмироваться.

- Набережную продолжают благоустраивать. Третий этап идет в этом году. Недостатки, конечно, есть, но их будут устранять в рамках гарантийных обязательств, – рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации Каменска-Уральска.

Помимо этого, в администрации города рассказали, что балюстрады в июне сломали вандалы.