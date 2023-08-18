Владимир Путин отметил, что среди екатеринбуржцев есть великие люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России обратился к жителям Екатеринбурга. Владимир Путин поздравил граждан с 300-летием малой родины. Текст телеграммы на торжественном собрании по случаю Дня города в ККТ «Космос» зачитал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

- Многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, ее оборонного, научного потенциала, - заявил президент в обращении.

Владимир Путин отметил, что среди екатеринбуржцев есть великие люди: полководцы, государственные деятели, ученые, политики, писатели и поэты. Президент оценил вклад горожан в победу во Второй мировой войне. Отмечены были и екатеринбуржцы, участвующие сейчас в специальной военной операции. Всем жителям глава государства пожелал успехов, благополучия и удачного исполнения всех планов.

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