Бизнесмен Андрей Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга

Награждение прошло в ККТ «Космос» Фото: читатель «КП»

В пятницу, 18 августа, днем в ККТ «Космос» прошла церемония награждения почетных граждан Екатеринбурга. К 300-летию города их список пополнили сразу четыре жителя города. Это гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов, учитель химии из гимназии №9 Сергей Москвин, бизнесмены Михаил Ходоровский и Андрей Симановский.

- Я когда пришел, мне говорят: о школе скажи, - начал выступление со сцены учредитель «Сима-ленд» Андрей Симановский. - А что о ней говорить? Что простой парень из 106-й школы, начинал один. Денег-то не было и вот сейчас в его компании работает 13 тысяч людей, ну и признание народа.

Также Андрей Симановский со сцены поблагодарил главу города Алексея Орлова.

- Видели же многие медиаэкран на улице Вайнера? Он бы никогда не получился, если бы не поддержка администрации города, Алексея Валерьевича и вот как мы идем тандемом. Спасибо, - сказал Андрей Симановский.

Также многим гостям церемонии понравилось выступление со сцены учителя химии Сергея Москвина, ставшего почетным жителем города.

- Уважаемые сограждане. Это странное событие в моей жизни, - объявил Сергей Москвин. - Наш город хорошеет из года в год. Вспоминается давнишняя маленькая статья в местной газете: «Внимание, в нашем городе после дождя начинают появляться чистые прозрачные лужи» (зал засмеялся). Сейчас это никого не удивляет. Пусть и дальше процветает наш город. Желаемое становится действительностью. Спасибо.