В Исетское водохранилище запустили восемь тысяч мальков сазанов

Всего в 2023 году будет запущено около 24 тысяч мальков. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Исетское водохранилище запустили мальков сазанов. Всего их было восемь тысяч. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- Для зарыбления всегда выбирается подходящий участок берега, где может разместиться вся техника и оборудование, необходимые для выпуска рыбы. На Исетском водохранилище в этом году выбран пляж в деревне Коптяки Среднеуральского района, – отметил главный специалист отдела особо охраняемых территорий и объектов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Илья Беспалов.

Помимо этого, ради выживаемости мальков был соблюден баланс температурного режима воздуха и воды.

В 2023 году планируется искусственно зарыбить еще два водоема: Волчихинское водохранилища и Верхне-Сысертский пруд. Всего будет запущено около 24 тысяч мальков. А с 2015 по 2022 годы в водоемы региона было выпущено почти 128 тысяч особей.

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