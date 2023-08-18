Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась выше +30 градусов

Ожидается, что воздух прогреется и до +32 градусов Фото: Оксана ЗУЙКО

В Екатеринбурге температура воздуха превысила +30 градусов. 18 августа стал самым жарким днем месяца. Об этом в Telegram-канале «Погода в Екатеринбург» сообщил синоптик Алексей Пулин.

- В 14:00 метеостанция Екатеринбурга отметила температуру +30,9 градуса. На данный момент это самая высокая температура в городе за август месяц. Впервые с 12 июля превышена отметка +30 градусов, - отметил Пулин.

Ожидается, что воздух прогреется и до +32 градусов. Однако жара скоро отступит от Среднего Урала. Уже 19 августа столбики термометров начнут падать. Днем температура воздуха будет достигать +24 градуса. 20 августа станет еще холоднее. С этого дня в области будет не теплее +20 градусов.

В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд. 16 августа 2023 года стал самым жарким днем с 2016 года. Воздух прогрелся до +23,5 градусов.

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