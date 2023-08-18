Сбер и СОФПП договорились о развитии «Домны»

Сбер активно участвует в популяризации предпринимательства Фото: Олег ЗОЛОТО

Свердловское отделение Сбербанка стало генеральным партнером креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге. Партнерство со Сбером позволит сделать площадку еще более комфортной, технологичной, соответствующей самым высоким требованиям к проведению мероприятий, а также будет содействовать дальнейшим работам по обустройству креативного кластера.

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства – оператора «Домны»:

- Я рад представить нашего нового генерального партнера в деле развития креативного кластера «Домна». На самом деле мы давно сотрудничаем со Сбером, в разных проектах: вместе повышаем финансовую грамотность предпринимательского сообщества, работаем в рамках гарантийных программ, облегчая доступность малого и среднего бизнеса к денежным средствам. Уверен, что наши общие – СОФПП и Сбера – ресурсы и компетенции позволят только повышать уровень мероприятий в «Домне». Для нас это большое событие, новая веха в развитии.

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

- Сбер активно участвует в популяризации предпринимательства, а с 2023 года становится генеральным партнером креативного кластера «Домна». В этом качестве мы сможем не только оказывать материально-техническую поддержку площадке, но и проводить на ней собственные знаковые мероприятия. Эксперты Сбера будут делиться опытом с молодыми предпринимателями Екатеринбурга и Свердловской области в части организации бизнеса, освещать вопросы финансовой грамотности населения и предпринимателей.

Напомним, проект креативного кластера «Домна» реализуется при поддержке губернатора Свердловской области и главы. За год с небольшим с начала открытия на площадке «Домны» состоялось более 430 мероприятий, участниками которых стали свыше 23 500 человек.

Накануне в «Домне» была открыта третья очередь. Совокупная площадь кластера увеличилась на 300 квадратных метров, и теперь составляет более 1700 квадратных метров.

На сегодняшний день инфраструктура кластера включает: фэшн-коворкинг, студию фото- и видеопродакшена, лекторий, коворкинг, закрытые и открытые переговорные зоны, магазин крафтовых товаров, многофункциональный зал для мероприятий, пространство для экспозиций.